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Сегодня, 02:35

Митякин — о разгроме «Куньлуня»: «Сегодня был тяжелый матч, поэтому счет не отражает действительность»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Нефтехимика» Евгений Митякин прокомментировал победу над «Куньлунем» (7:0) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хороший матч. В первом периоде было нервно. Все понимали, что всё от нас зависит, поэтому осторожно играли. Робкий был период. Понимали, что нельзя ошибаться. Но мы все хотели выйти в плей-офф, поэтому поговорили в перерыве, обсудили с тренерами, в чём можно добавить. Вышли, сыграли хорошо, забили свои головы и строго сыграли в обороне. Спасибо болельщикам за невероятную атмосферу! Не скажу, что «Куньлунь» играл плохо — у них хорошая команда. Сегодня был тяжелый матч, поэтому счет не отражает действительность. Не смотрели на результат «Трактора». Настраивались на «Куньлунь», ведь всё зависело от нас. Шансы против «Ак Барса»? В плей-офф всё начинается сначала. Мы играли с ними хорошие матчи, выигрывали. «Ак Барс» — хорошая команда, мастеровитая, но мы будем сражаться», — цитирует пресс-служба лиги Митякина.

«Нефтехимик» набрал 72 очка и обеспечил себе 8-е место в Восточной конференции, попав в плей-офф. «Трактор» имеет математические шансы догнать команду из Нижнекамска, но по дополнительным показателям все равно останется на 9-м месте.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/24/510314.html
Евгений Митякин
Хоккей
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