Радулов избежал серьезного повреждения и пропустит около недели

Нападающий «Ак Барса» Александр Радулов избежал серьезной травмы в конце матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ против «Металлурга» (3:6).

По итогам обследования у 36-летнего россиянина выявили повреждение верхней части тела, он пропустит около недели.

В сезоне-2022/23 Радулов набрал 56 (24+32) очков в 61 матче за «Ак Барс». 1 марта казанцы проведут первый матч плей-офф против «Нефтехимика».