Гол Ганзла принесла «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»
21:46
«Спартак» победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственный гол встречи забил Робин Ганзл.
«Нефтехимик» проиграл пятый матч подряд, «Спартак» одержал победу в четвертом поединке кряду.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Гол: Ганзл — 5 (бол., Кутейкин, Вишневский), 2:23 — 1:0.
Вратари: Гудачек — Шарыченков (58:18 — 59:45).
Штраф: 10 — 8.
Броски: 24 (14+6+4) — 39 (16+12+11).
Судьи: Гамалей, Рогачев.
25 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».
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