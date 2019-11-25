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Гол Ганзла принесла «Спартаку» победу над «Нефтехимиком»

21:46
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«Спартак» победил «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 1:0. Единственный гол встречи забил Робин Ганзл.

«Нефтехимик» проиграл пятый матч подряд, «Спартак» одержал победу в четвертом поединке кряду.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Спартак» (Москва) — «Нефтехимик» (Нижнекамск) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Гол: Ганзл — 5 (бол., Кутейкин, Вишневский), 2:23 — 1:0.

Вратари: Гудачек — Шарыченков (58:18 — 59:45).

Штраф: 10 — 8.

Броски: 24 (14+6+4) — 39 (16+12+11).

Судьи: Гамалей, Рогачев.

25 ноября. Москва. «ЦСКА Арена».

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