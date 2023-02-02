Глухов заявил, что «Ак Барсу» нужно подойти готовым к плей-офф и меньше ошибаться
Нападающий «Ак Барса» Михаил Глухов после победы над «Барысом» (2:1) в матче регулярного КХЛ подвел итоги встречи.
«Здорово, что взяли два очка, впереди выезд, идем от игры к игре. Осталось десять матчей в регулярке, дальше плей-офф, надо подойти готовыми, меньше ошибаться, тренерский штаб нам подскажет, что еще подправить. Можно ли сказать, что игра была плотная, нервная? Ну конечно, «Барысу» нужны очки, они борются за плей-офф. Неважно, какой соперник. Вот сегодня «Сибирь» «Амуру» проиграла 0:3, Хабаровск может залезть в восьмерку. На любую игру настраиваемся. Любая команда может обыграть любую. Где-то расслабишься или недонастроишься, и минус два очка у тебя. Поэтому надо работать в полную», — приводит слова Глухова Metaratings.ru.
«Ак Барс» после 58 сыгранных матчей с 75 очками возглавил турнирную таблицу Восточной конференции.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|59
|43
|16
|91
|2
|Торпедо
|58
|38
|20
|80
|3
|Локомотив
|59
|35
|24
|78
|4
|ЦСКА
|57
|36
|21
|78
|5
|Динамо М
|58
|33
|25
|75
|6
|Витязь
|57
|29
|28
|66
|7
|Северсталь
|58
|24
|34
|60
|8
|Динамо Мн
|58
|23
|35
|59
|9
|Спартак
|58
|25
|33
|58
|10
|Куньлунь
|59
|20
|39
|45
|11
|Сочи
|56
|7
|49
|23
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|58
|33
|25
|75
|2
|Сибирь
|59
|35
|24
|75
|3
|Автомобилист
|57
|32
|25
|73
|4
|Авангард
|57
|33
|24
|71
|5
|Металлург
|57
|30
|27
|70
|6
|Сал. Юлаев
|58
|30
|28
|69
|7
|Адмирал
|58
|29
|29
|66
|8
|Нефтехимик
|58
|27
|31
|59
|9
|Амур
|57
|26
|31
|59
|10
|Барыс
|60
|25
|35
|57
|11
|Трактор
|58
|24
|34
|56
|2.02
|19:00
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Витязь – Сочи
|- : -
|2.02
|19:10
|
Динамо Мн – Металлург
|- : -