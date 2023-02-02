Гудачек: «Барыс» проиграл командам, которым не должен был»

Голкипер «Барыса» Юлиус Гудачек после поражения от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ высказался о положении «Барыса» в турнирной таблице.

«У нас осталось не так много игр до конца регулярного чемпионата. Мы играли нормально, хорошо весь сезон, но потеряли столько очков, проиграв нашим конкурентам — «Амуру», «Адмиралу», «Нефтехимику». Второй период сегодня «Ак Барс» лучше играл, но и мы действовали на 100% возможностей. Зарабатали большинство, и нужно было забивать. Может быть, чуть-чуть расслабились, и «Ак Барс» забил вчетвером. Потом уже держал шайбу и играл по счету. Напрягает, что приходится догонять зону плей-офф? Поезд ушел в ноябре-декабре. Мы играли неплохо, была уверенность в играх с соперниками с небольшим именем, как «Ак Барс», ЦСКА. С такими командами мы хорошо играем: строго, воюем, катаем шайбу. Но мы проиграли командам, которым не должны были», — приводит слова Гудачека Metaratings.ru.

«Барыс» после 60 матчей с 57 очками занимает десятое место в Восточной Конференции.