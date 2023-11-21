Глотов заявил, что трудности закалили СКА как команду

Форвард СКА Василий Глотов, открывший счет в матче чемпионата КХЛ с ЦСКА, рассказал, что помогло СКА одержать уже шесть побед подряд.

«У нас были небольшие трудности на старте, мы вместе через них проходим. Нет такого, что три человека — молодцы, а двадцать — нет. Все мы как команда закалялись в те дни, когда не удавалось побеждать. Это сделало нас сильнее. Я так скажу: препятствие — это и есть путь, знаете, есть такая фраза? Она очень применима к нашей команде. Не было бы нашего пути, наших побед, если бы не было препятствий. Такая у нас ситуация в этом сезоне. Всегда даются сложности в жизни — не для того, чтобы мы их как-то «съели», а чтобы их преодолели. Потом, через год, мы посмотрим назад и скажем: э-э, та ситуация не была трудной — бывает гораздо тяжелее. Вот это про нашу игру в начале сезона. Множество факторов на самом деле. То же «Спартак», когда к нам приезжал, был на ходу, а мы искали свою игру. К тому же у нас на старте было много игр на выезде. Это нормально, но тоже фактик. Сейчас домашняя серия началась, я думаю, мы выдохнем. Так что у нестабильных выступлений много причин. Хорошо, что многие команды КХЛ через это проходят — для спорта, для интриги», — приводит слова Глотова «РБ Спорт».

В матче с ЦСКА СКА одержал шестую победу подряд и идет на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции (38 очков).