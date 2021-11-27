Тренер юниорской сборной России Ефимов — о хоккеисте Родионове: «Он был абсолютно здоровый, крепкий парень»
Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) Игорь Ефимов рассказал, что защитник молодежной команды «Динамо» Валентин Родионов успешно проходил углубленное медицинское обследование перед матчами за национальную сборную в конце октября — начале ноября.
«Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил УМО. Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией», — сказал Ефимов ТАСС.
Родионов принимал участие в пяти матчах сборной России с командами Словакии и Чехии в период с 30 октября по 5 ноября.
«Он был одним из наших ключевых игроков на сборах, должен был с нами ехать на Юношеский фестиваль, золотой человек и хоккеист, очень надежный. Это был член нашей семьи, все переживают, будем играть и биться в том числе и за Родю», — отметил тренер.
Родионов, выступавший за московское «Динамо», умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю