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Тренер юниорской сборной России Ефимов — о хоккеисте Родионове: «Он был абсолютно здоровый, крепкий парень»

Главный тренер юниорской сборной России рассказал, что Родионов успешно проходил углубленное медобследование
19:30

Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) Игорь Ефимов рассказал, что защитник молодежной команды «Динамо» Валентин Родионов успешно проходил углубленное медицинское обследование перед матчами за национальную сборную в конце октября — начале ноября.

«Для нас это ужасная трагедия. Как и все, он успешно проходил УМО. Он был абсолютно здоровый, крепкий парень, жизнерадостный, пышущий силой и энергией», — сказал Ефимов ТАСС.

Родионов принимал участие в пяти матчах сборной России с командами Словакии и Чехии в период с 30 октября по 5 ноября.

«Он был одним из наших ключевых игроков на сборах, должен был с нами ехать на Юношеский фестиваль, золотой человек и хоккеист, очень надежный. Это был член нашей семьи, все переживают, будем играть и биться в том числе и за Родю», — отметил тренер.

Родионов, выступавший за московское «Динамо», умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

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Иван Шитик все материалы автора
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