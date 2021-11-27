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Эмоции голкипера «Торпедо» после поражения от «Северстали». Видео

19:15
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«Торпедо» уступило «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3.

Голкипер нижегородцев Петр Кочетков болезненно воспринял этот результат. После третьей пропущенной шайбы он на эмоциях запустил свою клюшку под своды арены.

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Иван Шитик все материалы автора
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