Эмоции голкипера «Торпедо» после поражения от «Северстали». Видео
19:15
«Торпедо» уступило «Северстали» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 1:3.
Голкипер нижегородцев Петр Кочетков болезненно воспринял этот результат. После третьей пропущенной шайбы он на эмоциях запустил свою клюшку под своды арены.
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю