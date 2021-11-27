Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) Игорь Ефимов рассказал об игроке молодежной команды «Динамо» Валентине Родионове.

Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

— Мы находимся на сборах с командой U-17. В нашем тренерском штабе сейчас Антон Корредор, он каждый день созванивался с папой Валентина. Через папу мы и узнали эту новость. Конечно, вся команда шокирована. Это член нашей команды, член нашей семьи. Все очень тяжело переносят эту утрату. Он был с нами на прошлом сборе. Он должен был быть сейчас с нами, готовиться к Олимпийскому фестивалю. Это был просто золотой парень. Хороший человек и очень сильный игрок, — заявил тренер.