Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Тренер юниорской сборной России Ефимов — о хоккеисте Родионове: «Он должен был сейчас готовиться к Олимпийскому фестивалю»

19:45

Главный тренер юниорской сборной России (игроки не старше 17 лет) Игорь Ефимов рассказал об игроке молодежной команды «Динамо» Валентине Родионове.

Родионов умер в возрасте 16 лет после травмы, полученной в матче Открытого чемпионата Москвы с ЦСКА.

— Мы находимся на сборах с командой U-17. В нашем тренерском штабе сейчас Антон Корредор, он каждый день созванивался с папой Валентина. Через папу мы и узнали эту новость. Конечно, вся команда шокирована. Это член нашей команды, член нашей семьи. Все очень тяжело переносят эту утрату. Он был с нами на прошлом сборе. Он должен был быть сейчас с нами, готовиться к Олимпийскому фестивалю. Это был просто золотой парень. Хороший человек и очень сильный игрок, — заявил тренер.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Владимир Пушкарев все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
На Украине заявили о праве на два региона Поволжья
0