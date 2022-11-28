Буцаев: «Все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:6).
— Все знают и понимают, что игра длится 60 минут, поэтому нам в актив сегодня можно занести только первый период и часть эпизодов в третьем. Этого недостаточно для победы. Понимали, что во втором периоде соперник будет играть активно, предупредили ребят, что нужно делать, но к сожалению не дошло и соперник нас практически «растоптал», если грубо выразиться. В третьем периоде, когда играли правильно, повели в счете, но после гола наступили на те же грабли, на которые наступили во втором периоде. Здесь все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами, что сегодня и произошло. Команду ЦСКА с победой.
— Почему решили сегодня Игоря Сапрыкина в ворота отправить? У него всего одна игра была до этого, а теперь сразу против ЦСКА.
— Вы знаете, сегодня по игре претензий к нему вообще нет. Он тоже должен играть, получать игровую практику. У нас есть три вратаря и мы должны давать всем практику. Сегодня он делал все, что мог для того, чтобы команда добилась победы. К сожалению, команда его не поддержала.
— Последние матчи обычно заканчиваются с разницей в одну шайбу, особенно поражения. Что мешает принципиально команде вытаскивать игры, которые в целом по ходу она ведет, но затем упускает?
— Вы знаете, все просто. Выполнение тренерской установки, игровая дисциплина. Играть нужно с сердцем, с характером. Вот простой залог успеха.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|36
|28
|8
|59
|2
|ЦСКА
|34
|23
|11
|51
|3
|Локомотив
|36
|22
|14
|50
|4
|Торпедо
|35
|21
|14
|44
|5
|Динамо М
|35
|18
|17
|41
|6
|Спартак
|37
|18
|19
|41
|7
|Динамо Мн
|36
|16
|20
|39
|8
|Витязь
|35
|15
|20
|37
|9
|Северсталь
|36
|13
|23
|34
|10
|Куньлунь
|36
|13
|23
|29
|11
|Сочи
|33
|5
|28
|16
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|35
|24
|11
|51
|2
|Металлург
|34
|22
|12
|48
|3
|Сибирь
|38
|22
|16
|47
|4
|Адмирал
|36
|21
|15
|46
|5
|Сал. Юлаев
|35
|18
|17
|43
|6
|Авангард
|35
|19
|16
|41
|7
|Ак Барс
|34
|15
|19
|36
|8
|Трактор
|36
|14
|22
|33
|9
|Барыс
|36
|14
|22
|31
|10
|Нефтехимик
|35
|15
|20
|31
|11
|Амур
|33
|12
|21
|30
|29.11
|19:00
|
Куньлунь – Металлург
|- : -
|29.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -