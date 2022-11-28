Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:42

Буцаев: «Все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:6).

— Все знают и понимают, что игра длится 60 минут, поэтому нам в актив сегодня можно занести только первый период и часть эпизодов в третьем. Этого недостаточно для победы. Понимали, что во втором периоде соперник будет играть активно, предупредили ребят, что нужно делать, но к сожалению не дошло и соперник нас практически «растоптал», если грубо выразиться. В третьем периоде, когда играли правильно, повели в счете, но после гола наступили на те же грабли, на которые наступили во втором периоде. Здесь все закономерно: если ты совершаешь столько ошибок, когда-то ты обязательно будешь наказан голами, что сегодня и произошло. Команду ЦСКА с победой.

— Почему решили сегодня Игоря Сапрыкина в ворота отправить? У него всего одна игра была до этого, а теперь сразу против ЦСКА.

— Вы знаете, сегодня по игре претензий к нему вообще нет. Он тоже должен играть, получать игровую практику. У нас есть три вратаря и мы должны давать всем практику. Сегодня он делал все, что мог для того, чтобы команда добилась победы. К сожалению, команда его не поддержала.

— Последние матчи обычно заканчиваются с разницей в одну шайбу, особенно поражения. Что мешает принципиально команде вытаскивать игры, которые в целом по ходу она ведет, но затем упускает?

— Вы знаете, все просто. Выполнение тренерской установки, игровая дисциплина. Играть нужно с сердцем, с характером. Вот простой залог успеха.

Источник: https://cska-hockey.ru/news/matchi/tsska_vityaz_kommentarii_trenerov_1/
ХК Витязь
ХК ЦСКА (Москва)
Вячеслав Буцаев
0
Читайте также
Иран призывает дисквалифицировать сборную США за скандальное фото с флагом
Сколько миллионов получили Роналду и Месси за съемку друг с другом? И знают ли они фотографа, который их снимал?
На Украине призвали страны Запада поставить ракеты дальностью 800 км
Россия и Иран подписали меморандум об экспорте автомобилей на $300 млн
Захарова: слова папы римского о жестокости чеченцев и бурятов являются извращением истины
Как удешевить производство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сергей Федоров: «Не остановились после четвертой пропущенной шайбы и продолжали играть в свой хоккей, который мы хотели бы видеть всегда»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 36 28 8 59
2 ЦСКА 34 23 11 51
3 Локомотив 36 22 14 50
4 Торпедо 35 21 14 44
5 Динамо М 35 18 17 41
6 Спартак 37 18 19 41
7 Динамо Мн 36 16 20 39
8 Витязь 35 15 20 37
9 Северсталь 36 13 23 34
10 Куньлунь 36 13 23 29
11 Сочи 33 5 28 16
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 35 24 11 51
2 Металлург 34 22 12 48
3 Сибирь 38 22 16 47
4 Адмирал 36 21 15 46
5 Сал. Юлаев 35 18 17 43
6 Авангард 35 19 16 41
7 Ак Барс 34 15 19 36
8 Трактор 36 14 22 33
9 Барыс 36 14 22 31
10 Нефтехимик 35 15 20 31
11 Амур 33 12 21 30
Результаты / календарь
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
29.11 19:00
Куньлунь – Металлург
 - : -
29.11 19:30
СКА – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости