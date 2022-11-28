Сергей Федоров: «Не остановились после четвертой пропущенной шайбы и продолжали играть в свой хоккей, который мы хотели бы видеть всегда»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (6:4).

— Очевидно, что первый период неудачно начали. Как бы сказать покорректнее...То, что пропустили три гола, которые в принципе, уважая соперника, сами себе и создали. Тем не менее ребят с победой, проявили характер. Второй период здорово сыграли, не остановились после четвертой пропущенной шайбы и продолжали играть в свой хоккей, который мы хотели бы видеть всегда. Нас с победой, но соперник провел матч, создал нам кучу трудностей и в первом периоде мы им в этом немного помогли в этом плане, не ущемляя никого в этом плане. ЦСКА с победой, ошибки разберем и будем двигаться в направлении агрессивной игры во всех трех зонах. Спасибо.

— Сразу три дебютанта. Только ли травмами основных ведущих игроков это вызвано или из других соображений?

— Да, у нас сразу несколько ребят заболело. Это не то чтобы травмы, а вирус. Поэтому благодарен парням, они получили много информации. С лавки показалось, что они достойно сегодня выступили, хорошо провели матч. Поэтому работаем с ними дальше, не думаем, много ли будет изменений до следующей игры с «Авангардом», парни молодцы, до двенадцати ночи им можно и мы будем радоваться за них, дальше следующий рабочий день, готовимся к хорошему сопернику.

— Матвей Васин провел на площадке всего 2,5 минуты. В третьем периоде вы выпустили его, когда команда проигрывала. Интересно, это было чутье, или что, когда он шайбу забросил?

— В целом ребята играли весь матч хорошо, Матвей был свежий и хорошо себя зарекомендовал, сыграв пару хороших смен. Не было много раздумий, мы знали, что они выйдут. После второго периода, дальше решили поменять Егора Кузьминова на Матвея Васина. Мои помощники мне подсказали это сделать. В общем и целом, эксперимент прошел хорошо, но как все знают, мы не всегда это будем делать, поэтому сегодня в связи с отсутствием многих заболевших игроков, которые не смогли сыграть, решили дать шанс нашим молодым ребятам.

— Выбор вратаря Александра Шарыченкова сегодня был обусловлен тем, что он в Нижнем Новгороде сыграл «на ноль» или он должен был играть сегодня по плану?

— Да, сегодня по плану должен был играть Саша. Всем вратарям очень сложно, не только Саше, играть без бросков. Все-таки второй период мы провели в зоне соперника, поэтому ему отдельная благодарность. Если вратарь не ловит шайбу, то сложно настроиться на 1-2 броска за период. Я считаю, что Саша справился с общей задачей. Те голы, которые мы пропустили в первом периоде, думаю, ответственность на всех ребятах, которые там находились, за их распоряжение шайбой и игре без шайбы. Посмотрим завтра ошибки и немножко все подредактируем, будем двигаться дальше, сезон длинный.