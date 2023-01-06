Буцаев: «Нам не хватило по-хорошему спортивной наглости»

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

«Нам не хватило по-хорошему спортивной наглости. Прекрасно понимали, какой против нас соперник, провели неплохую игру, но за неплохую игру очков не дают. Во втором периоде пропустили два гола, которые в конечном итоге решили исход матча. Пытались что-то создать, были неплохие моменты, но реализация подвела», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

«Ак Барс» одержал третью победу подряд и догнал по очкам владивостокский «Адмирал» (по 55 баллов), идущий на шестом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. «Витязь» прервал серию из трех побед, команда занимает шестое место на Западе.