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Сегодня, 20:11

Билялетдинов остался доволен игрой «Ак Барса» в матче с «Витязем»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал домашнюю победу над «Витязем» (2:0) в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Играли сегодня неплохо, с настроением, многое сделали правильно и в атаке, и в обороне. Молодцы, что выстояли «3 на 5», тоже был очень важный момент.

— Вадим Шипачев набрал 13-е очко в 12 последних играх, насколько вы довольны его игрой? Каков его вклад в общекомандный вклад?

— Большой вклад. Игрой доволен, но он может играть лучше.

— Тимур Билялов провел первый «сухой» матч в сезоне, насколько это важно для команды и него?

— Это важно. Вратарь для команды сыграл «на ноль», это хороший показатель.

Источник: https://www.ak-bars.ru/news/23058
ХК Ак Барс
ХК Витязь
Зинэтула Билялетдинов
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