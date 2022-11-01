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Сегодня, 22:20

Буцаев: «Не все услышали те требования, которые мы давали перед игрой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (1:3).

«Сегодня нам в актив можно занести то, что боролись до конца и старались выправить ситуацию. Не все услышали те требования, которые мы давали перед игрой. «Торпедо» — интересная команда. Предупреждали своих, что соперник не даст играть спокойно, заставит играть быстро. В таких играх нужно быть единым целым, но сегодня не все у нас были в одной лодке.

Гол на первых секундах? Оказались в легком нокауте. Нельзя давать сопернику начинать так матч. Глупейшие ошибки привели к этому голу. Ненужных ошибок мы допустили сегодня очень много — из-за этого потратили много энергии. В третьем периоде нам не хватило агрессии, не хватало броска, искали лишнюю передачу. А когда проигрываешь — каждый бросок важен.

Гол Бородкина? Молодец, исполнил на сто процентов!» - приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/11/01/504827.html
ХК Витязь
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Вячеслав Буцаев
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