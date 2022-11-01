Знарок заявил, что его не волнует место «Ак Барса» в турнирной таблице

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).

«Жалко, конечно, что игру отдали. Команда была настроена на победу, но вот так закончили. Все складывается из индивидуальных ошибок. Одна произошла и дальше все комом полетело. Не сказал бы, что мы на разных этажах мы с ЦСКА. Но сложно с одним большинством выигрывать матчи. Надеялись сегодня побольше поиграть в неравных составах, в итоге сами играли в меньшинстве. Будем наказывать, штрафовать… Индивидуальные ошибки допустили, добивания на пятаке.

Не вижу никаких функциональных проблем в подготовке. Ничего не происходило с командой. Но любое удаление — в нашу сторону. И инициатива сопернику сразу переходит. Всякое удаление вытягивает силы, в меньшинстве играли четыре раза. Это все в минус было. Команде надо прийти в себя после этого. Радулов неплохо сыграл, в целом он мне понравился. Другое звено хорошо с «Нефтехимиком» сыграло, не стал его разбивать. Что дальше будет — подумаем. Дайте ночь переспать хотя бы, не решать на горячую голову. Не попадаем в плей-офф? Знаете, я в таблицу вообще не смотрю. Играть еще сколько! Радикальные шаги? Хотите, чтобы я вас удивил? Попробуем», — сказал Знарок.

«Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).