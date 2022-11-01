Знарок заявил, что его не волнует место «Ак Барса» в турнирной таблице
Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3).
«Жалко, конечно, что игру отдали. Команда была настроена на победу, но вот так закончили. Все складывается из индивидуальных ошибок. Одна произошла и дальше все комом полетело. Не сказал бы, что мы на разных этажах мы с ЦСКА. Но сложно с одним большинством выигрывать матчи. Надеялись сегодня побольше поиграть в неравных составах, в итоге сами играли в меньшинстве. Будем наказывать, штрафовать… Индивидуальные ошибки допустили, добивания на пятаке.
Не вижу никаких функциональных проблем в подготовке. Ничего не происходило с командой. Но любое удаление — в нашу сторону. И инициатива сопернику сразу переходит. Всякое удаление вытягивает силы, в меньшинстве играли четыре раза. Это все в минус было. Команде надо прийти в себя после этого. Радулов неплохо сыграл, в целом он мне понравился. Другое звено хорошо с «Нефтехимиком» сыграло, не стал его разбивать. Что дальше будет — подумаем. Дайте ночь переспать хотя бы, не решать на горячую голову. Не попадаем в плей-офф? Знаете, я в таблицу вообще не смотрю. Играть еще сколько! Радикальные шаги? Хотите, чтобы я вас удивил? Попробуем», — сказал Знарок.
«Ак Барс» находится вне зоны плей-офф, занимая 9-е место на Востоке (24 очка).
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|25
|23
|2
|47
|2
|ЦСКА
|24
|17
|7
|37
|3
|Динамо М
|26
|16
|10
|36
|4
|Локомотив
|24
|15
|9
|33
|5
|Торпедо
|25
|15
|10
|31
|6
|Витязь
|25
|11
|14
|28
|7
|Спартак
|26
|11
|15
|27
|8
|Динамо Мн
|25
|10
|15
|24
|9
|Северсталь
|25
|9
|16
|23
|10
|Куньлунь
|26
|9
|17
|21
|11
|Сочи
|22
|3
|19
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург
|25
|17
|8
|37
|2
|Сал. Юлаев
|24
|15
|9
|34
|3
|Автомобилист
|24
|15
|9
|31
|4
|Сибирь
|26
|14
|12
|30
|5
|Адмирал
|25
|12
|13
|28
|6
|Авангард
|25
|11
|14
|25
|7
|Барыс
|26
|12
|14
|25
|8
|Трактор
|26
|11
|15
|25
|9
|Ак Барс
|24
|10
|14
|24
|10
|Амур
|24
|8
|16
|20
|11
|Нефтехимик
|24
|9
|15
|19
|2.11
|19:00
|
Куньлунь – Динамо Мн
|- : -
|2.11
|19:30
|
СКА – Сочи
|- : -