Главный тренер «Витязя» Рябыкин покинет свой пост по окончании сезона
Как стало известно «СЭ», главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин покинет свой пост по окончании этого сезона.
Один из претендентов на место Рябыкина — главный тренер «Молота» Павел Зубов.
47-летний тренер возглавляет «Витязь» с октября 2023 года. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 64 матчах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
Результаты / календарь
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
13.02
14.02
15.02
16.02
17.02
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|6 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Барыс
|2 : 1
|18.02
|14:30
|
Автомобилист – Сочи
|2 : 1
|18.02
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:00
|
Северсталь – Нефтехимик
|- : -
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