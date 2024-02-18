Главный тренер «Витязя» Рябыкин покинет свой пост по окончании сезона

Как стало известно «СЭ», главный тренер «Витязя» Дмитрий Рябыкин покинет свой пост по окончании этого сезона.

Один из претендентов на место Рябыкина — главный тренер «Молота» Павел Зубов.

47-летний тренер возглавляет «Витязь» с октября 2023 года. Команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков в 64 матчах.