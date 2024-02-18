«Северсталь» обыграла «Нефтехимик» и одержала четвертую победу подряд

«Северсталь» дома обыграла «Нефтехимик» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

Победную шайбу в овертайме забросил Кристиан Ярош.

В основное время за хозяев отличились Михаил Ильин и Кирилл Пилипенко. На счету Пилипенко также две голевые передачи. За гостей забили Владимир Брюквин и Дмитрий Соколов.

«Северсталь» (78 очков) одержала четвертую победу подряд и занимает пятое место в Западной конференции КХЛ. «Нефтехимик» (66) идет девятым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» — «Нефтехимик» — 3:2 ОТ (1:2, 1:0, 0:0, 1:0)