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Сегодня, 19:20

СКА дома обыграл «Торпедо»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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СКА в домашнем матче обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:3. Питерский клуб отыгрался с 1:3.

У гостей отличились Николай Коваленко, Бобби Линч, Деннис Ян. У победителей отличились Андрей Педан, Николай Поляков, Марат Хайруллин и Максим Федотов.

СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 64 матчах, «Торпедо» осталось на 6-м месте на «Западе» (74 балла).

В следующем матче СКА примет «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».

ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Положение команд
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Восточная конференция И В П О
1 Авангард 64 42 22 88
2 Металлург Мг 64 40 24 87
3 Сал. Юлаев 64 40 24 85
4 Ак Барс 64 39 25 80
5 Автомобилист 65 35 30 78
6 Трактор 65 34 31 74
7 Лада 64 29 35 72
8 Амур 65 29 36 70
9 Нефтехимик 64 26 38 65
10 Сибирь 64 26 38 62
11 Адмирал 65 21 44 53
12 Барыс 65 20 45 48
Западная конференция И В П О
1 СКА 64 44 20 91
2 Динамо М 64 42 22 90
3 Локомотив 65 42 23 89
4 Спартак 65 38 27 84
5 Северсталь 63 34 29 76
6 Торпедо 64 34 30 74
7 ЦСКА 64 32 32 71
8 Динамо Мн 65 30 35 65
9 Сочи 65 22 43 51
10 Куньлунь РС 64 22 42 50
11 Витязь 64 19 45 45
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18.02 10:00
Адмирал – Трактор
 6 : 1
18.02 10:00
Амур – Барыс
 2 : 1
18.02 14:30
Автомобилист – Сочи
 2 : 1
18.02 17:00
СКА – Торпедо
 - : -
18.02 17:00
Северсталь – Нефтехимик
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