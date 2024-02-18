СКА дома обыграл «Торпедо»

СКА в домашнем матче обыграл «Торпедо» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ — 4:3. Питерский клуб отыгрался с 1:3.

У гостей отличились Николай Коваленко, Бобби Линч, Деннис Ян. У победителей отличились Андрей Педан, Николай Поляков, Марат Хайруллин и Максим Федотов.

СКА сохранил лидерство в таблице Западной конференции, набрав 93 очка в 64 матчах, «Торпедо» осталось на 6-м месте на «Западе» (74 балла).

В следующем матче СКА примет «Северсталь» 20 февраля. «Торпедо» в этот же день сыграет в Москве со «Спартаком».