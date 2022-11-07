Гатиятулин: «От Потапова ждали чуть большего. Дальше будем смотреть и думать»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (3:2) рассказал о кадровых проблемах команды.

— Сегодня сыграли в семь защитников, в прошлом матче действовали в три пары.

— Повреждение получил Роман Манухов, тогда Миша Рольгизер хорошо вошел в игру. Сегодня приняли решение играть в четыре тройки и семь защитников.

— Сказалось отсутствие Антона Бурдасова?

— Вынужденные перестановки. Тройки пришлось поменять. Сработало.

— Какие прогнозы по возвращению Антона Бурдасова?

Предварительно — в районе двух недель. Наши врачи с ним работают, если будет готов, то выйдет раньше.

— Алексей Потапов — в списке отказов. Чем тренерский штаб не устроила его игра?

— Играют те, кто находится в оптимальной форме. От Алексея ждали чуть большего. Дальше будем смотреть и думать.