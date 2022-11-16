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16 ноября, 15:52

Гатиятулин: «Отправили в лигу протест по пяти эпизодам, четыре наших замечания были оправданы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (3:2 Б).

«Непростой выезд, четвертый матч через день. После прошлой встречи разобрали игру, уделили внимание игровой дисциплине — было много ненужных удалений. Также отправили в лигу протест по пяти эпизодам, четыре наших замечания были оправданы.

Важно сегодня было строго сыграть в обороне, где-то удавалось, ошибки, конечно, были, но здорово сыграл Сергей Мыльников. Повели в счете, во втором периоде неправильно сыграли в позиционной обороне, чем воспользовался соперник. Третий отрезок играли по счету, где-то построже, но с акцентом на атаку. Были моменты, в том числе и в большинстве, но опять не получилось их реализовать. В серии буллитов выиграли. Важные два очка, рады победе. Готовимся к следующему матчу», — цитирует тренера сайт «Трактора».

Источник: https://hctraktor.org/media/news/46310-22-23-amur-vs-traktor-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
ХК Амур
ХК Трактор
Анвар Гатиятулин
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