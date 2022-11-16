«Трактор» по буллитам обыграл «Амур»
«Трактор» в гостях обыграл «Амур» в серии буллитов в матче регулярного чемпионата КХЛ — 3:2.
В составе победителей шайбы забросили Петр Хохряков, прервавший безголевую серию челябинского клуба, длившуюся 247 минут и 15 секунд, и Адам Альмквист. В серии буллитов победную шайбу забросил Никита Тертышный.
У «Амура» голы забили Сергей Лапин и Владислав Барулин.
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«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 2:3 Б (0:0, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Хохряков — 2 (Капустин), 26:41 — 0:1. Альмквист — 1 (Тертышный, Калинин), 27:07 — 0:2. Лапин — 2 (Педан, Дрозг), 34:21 — 1:2. Барулин — 3 (Дрозг, Дубакин), 39:16 — 2:2.
Победный буллит: Тертышный.
Вратари: Аликин — Мыльников.
Штраф: 10 — 4.
Броски: 36 (10+13+12+1) — 33 (14+9+6+4).
Судьи: Васильев, Сергеев.
16 ноября. Хабаровск. Платинум-Арена. 4452 зрителя
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