Алексеев: «Играю каждую смену на максимуме»

Нападающий «Локомотива» Денис Алексеев после победы над ЦСКА (2:1) в четвертом матче серии первого раунда Кубка Гагарина рассказал, в чем прибавил по сравнению с прошлыми сезонами. Счет в серии 3-1.

«Мне кажется, стал сильнее физически и психологически. Стал более стрессоустойчивым. Лучше выдерживаю борьбу, стыки. Это особенно важно с таким соперником, как ЦСКА. Играю каждую смену на максимуме. Как и вся команда. Это все идет от тренировок, от атмосферы в команде. Все поддерживают, помогают друг другу — и хоккеисты, и тренеры. Это очень важно, поскольку раньше у нас все время что-то не получалось в плей-офф, хотя вроде бы старались и играли неплохо. Сейчас нужно прибавлять и делать шаг вперед», — цитируют «Известия» Алексеева.

Следующий матч в серии пройдет в Ярославле в пятницу, 8 марта. Начало — в 17.00 по московскому времени.