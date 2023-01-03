Ларионов: «Мы попросили, чтобы серия «Сочи» без побед не закончилась в Нижнем Новгороде»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итог матча против «Сочи» (5:2) в регулярном чемпионате КХЛ.
«Понимали, что у «Сочи» длительная серия поражений, которая должна когда-то закончиться. Мы попросили наших хоккеистов, чтобы эта серия не закончилась в Нижнем Новгороде. Начало матча получилось для нас неплохим. Здорово, что во втором периоде забросили три шайбы подряд. Хотя могли забивать и больше. У нас не было задание хоккеистам, чтобы успокоить игру в третьем периоде. Мы искали возможность забросить больше голов, но при этом сыграть строго в обороне. Потому что, когда выигрываешь с большим преимуществом, могут появиться плохие привычки. Мы хотим, чтобы их не было. То, что нам нужно, чтобы начало матча было «огненным». Сегодня в состав вернулся Василий Атанасов. Это запланированное возвращение. Мы его полностью протестировали. Он придает нашей игре остроту, и она становиться вкуснее. Атанасов близок к тому, чтобы стать ведущим игроком нашей команды», — цитирует тренера пресс-служба КХЛ.
«Торпедо» находится на четвертой строчке Западной конференции (61 очко).
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