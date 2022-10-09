Борис Миронов: «Буллиты — «русская рулетка», соперник оказался сегодня удачливее»
Главный тренер «Спартака» Борис Миронов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (1:2 Б).
«На протяжении всего матча команды держали друг друга в тонусе. Так сложилось, что 1:1 — в овертайме могли забить при смене вратаря, не попали в пустые ворота... Да, мало голов, но азарт присутствовал. Буллиты — «русская рулетка», соперник оказался сегодня удачливее.
Мы не думали о «реваншах», на каждую игру выходим только с одной целью — победить, вне зависимости от прошлых матчей. Конечно, мы разбирали соперника, чтобы не допустить ошибок прошлого матча, неделю назад — что-то сегодня получилось, забили в большинстве.
Конечно, нужно забивать больше, как только забиваем 3-4 шайбы — то выигрываем, одного гола нам мало, будем концентрироваться на реализации моментов.
Подтащили сегодня оба вратаря — как говорится, это «половина команды». Наши ребята уверены в Патрике — знают, что он будет ловить и эта уверенность передается всей команде. Конечно, ответственность за результат у нас коллективная, выигрываем и проигрываем все вместе. Послезавтра встретимся с «Витязем» вновь, будем готовы!» — приводит слова тренера сайт красно-белых.
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