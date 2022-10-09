Ларионов ел малину на пресс-конференции после матча с минским «Динамо»
Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов оригинально начал пресс-конференцию после матча регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:2).
Он пришел на общение с журналистами с горстью малины, которую начал употреблять.
«Малина снимает стресс. Лучше, конечно, бокал хорошего красного вина. Но после игры сложно получить удовольствие от этого напитка, поэтому малина заменяет», — объяснил тренер.
В турнирной таблице КХЛ «Торпедо» занимает 3-е место в Западной конференции, набрав 21 очко в 15 матчах.
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|20
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|23
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|19
|10
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|23
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|9
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|21
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|Куньлунь
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|В
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|20
|7
|13
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|9
|Авангард
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|7
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|7
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|11
|Амур
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22.10
|17.10
|16:30
|
Барыс – Торпедо
|- : -
|17.10
|17:00
|
Автомобилист – Амур
|- : -
|17.10
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|17.10
|19:00
|
Нефтехимик – Сибирь
|- : -
|17.10
|19:30
|
Динамо М – ЦСКА
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