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12 января, 23:02

Светлов: «Жалко, победа была совсем рядышком, но немного не хватило»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:3 ОТ).

— Игра была интересная, видно, что живая команда у нас сегодня была, не было равнодушных, все боролись. Каждый гол, который мы забивали, дается с таким большим трудом, с самоотдачей, с борьбой. Немного не хватает — моменты создаем хорошие, но с реализацией не совсем у нас получается, над этим работаем. Противник быстрый, хороший, пару раз нас заставил ошибиться, и за счет ошибок, которые мы совершили, свои моменты использовал. Работаем дальше. Жалко, победа была совсем рядышком, но немного не хватило.

— Сегодня Донат Стальнов впервые надел капитанскую нашивку, в игре забросил шайбу — вдохновило ли его это и справился ли он, на ваш взгляд, с ролью капитана?

— Думаю, да: была с его стороны и хорошая мотивация, и хорошая скамейка, найдены были для команды правильные слова. Он всю игру был с командой в плане мотивации, своим примером и хорошей игрой доказал, что нашивку сегодня надел не зря. Мы вместе приняли правильное решение.

Источник: https://hcsochi.ru/media/news/sergey-svetlov-u-nas-byla-zhivaya-komanda/
ХК Сочи
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
Сергей Светлов
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