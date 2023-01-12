18-летний нападающий «Сочи» Мичков нанес 10 бросков в створ в матче против «Торпедо»

«Сочи» в овертайме проиграл «Торпедо» со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ.

18-летний нападающий сочинской команды Матвей Мичков нанес 10 бросков в створ ворот соперника. Это самый высокий показатель среди всех игроков матча.

В этой встрече форвард отметился 1 голевой передачей.

Всего в этом сезоне нападающий набрал 6 (4+2) очков в 10 матчах за сочинский клуб.

Напомним, что Мичков выступает за «Сочи» на правах аренды из СКА.