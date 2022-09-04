Назаров извинился за поражение «Сочи» в домашнем матче от «Адмирала»
Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Адмирала» (1:4).
— Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Здорово нас поддерживали, а мы за две игры смогли забросить лишь одну шайбу. Вина лежит на мне. Очень сильно хотим забить, хотим победить, но в решающий момент идет нервозность. Надо будем мне быстро подумать, как сделать так, чтобы ребята расслабились, раскрепостились. Все очень сильно нервничают, и это сказывается на реализации. Да, стараются, да, забили первую шайбу... Будем надеяться, что в следующей игре всё наладится и пойдет как надо.
— В чем причина такой невыразительной игры в неравных составах?
— Опять же: сильно нервничаем. Не могу упрекнуть, что кто-то себя бережет и не хочет ложиться под шайбу. Нет, все стараются. Какие-то клубы быстро переключаются с летнего хоккея на регулярный чемпионат, а у нас этот переход затянулся. К сожалению, первый гол забили лишь в шестом периоде. Могу пообещать, что в следующей игре будет другой хоккей. У меня есть два дня до матча с «Динамо», надо найти тот ключик, который поможет убрать нервозность и раскрепостить ребят, чтобы они забивали шайбы. Это моя работа как главного тренера.
— Джо Морроу много времени проводит на льду, но много и ошибается. Можно вспомнить выход соперника один на один, когда ваша команда играла в большинстве. У него пока продолжается процесс акклиматизации в новой команде?
— Он всего лишь двенадцать дней в команде. И за это время сыграл шесть матчей — четыре на турнире в Петербурге и два в чемпионате. Обычно пограничный период — семь-восемь матчей, когда человек полностью проходит акклиматизацию. Он после вздохнет пару дней, и мы увидим его в других кондициях.
— Какие перспективы у молодого белорусского вратаря Павла Мойсевича, который у вас числится третьим вратарем?
— Перспективы у него грандиозные. Хороший рослый вратарь, не просто так его пригласили в команду КХЛ. Надеемся, что у него все получится.
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