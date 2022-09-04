Форвард «Салавата Юлаева» Хо-Сэнг пропустит от одного до четырех месяцев из-за травмы

Нападающий «Салавата Юлаева» Джошуа Хо-Сэнг получил серьезную травму в матче против СКА (2:3 ОТ) в столкновении с защитником Андреем Педаном.

По данным «СЭ», планируется дополнительное обследование, при лучшем варианте игрок пропустит месяц, при худшем — четыре месяца.

13 июля Хо-Сэнг подписал однолетний контракт с «Салаватом». 26-летний канадец провел прошлый сезон в «Торонто» и вошел в пятерку самых результативных хоккеистов команды АХЛ.