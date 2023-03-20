Ротенберг: «Для СКА самая важная игра — следующая»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу над «Торпедо» (4:0) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.

«Хорошая боевая игра плей-офф против сильного соперника, — цитирует пресс-служба СКА Ротенберга. — На арене была замечательная атмосфера — отличные болельщики. Наши болельщики тоже молодцы — их было отлично слышно. Нас приехало поддержать много людей — огромная им благодарность. Сегодня было много меньшинства, много удалялись — это подкорректируем. Ребята — молодцы, бились в меньшинстве, забили два гола. Здорово и агрессивно сыграли в средней зоне. Нам есть, что улучшить — продолжаем работать дальше. Для нас самая важная игра — следующая».

Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.