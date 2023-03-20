Нападающий «Торпедо» Воронин — о поражении от СКА: «Шайба не шла в ворота»
Нападающий «Торпедо» Кирилл Воронин прокомментировал поражение от СКА (0:4) в третьем матче второго раунда плей-офф КХЛ.
«В первом периоде пропустили ненужные голы, потом уже отыгрываться было тяжело, — цитирует пресс-служба «Торпедо» Воронина. — Во втором периоде было много большинства и очень много моментов для его реализации. Думаю, не только могли сравнять счет, но и выйти вперед. Также в третьем периоде, где-то перестроились, начали больше давить, цепляться за шайбу, бороться за нее и бросать, но она никак не захотела залетать в ворота. Все штанги обстучали!
Как я сказал, что во втором и третьем периодах мы начали доминировать, но если бы мы реализовали хотя бы половину своих моментов — было бы хорошо. Я считаю, что большинство сегодня сыграло нормально, просто не были реализованы моменты. Надо у ворот где-то «доедать мясо с рисом». Немного проворонили. Пропустили быстрые два первых гола, и сбился темп. Начали отыгрываться и тратить больше сил. Просто не получилось забить, шайба не шла в ворота".
Счет в серии стал 3-0 в пользу СКА. Следующий матч между командами пройдет 22 марта в Нижнем Новгороде. Начало встречи — 19.30 по московскому времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/2 финала конференции
|Счет в серии
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
2 - 0
|2 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|2 - 1
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
3 - 0
|3 - 0
|1/4 финала конференции
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
|21.03
|17:00
|
Металлург – Авангард
|- : -
|21.03
|19:30
|
Локомотив – ЦСКА
|- : -