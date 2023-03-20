Самонов рассказал об обстоятельствах обмена из СКА

Голкипер «Северстали» Александр Самонов рассказал о своем обмене из СКА в череповецкий клуб.

«Просто после выезда позвонили и сказали, что обменивают. Пожелали успехов, удачи, развития. Никаких обид не осталось. Это хоккей, а обмен — часть моей работы», — приводит слова Самсонова «Чемпионата».

Самонов в плей-офф провел шесть матчей с 92% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,89. В регулярке 27-летний голкипер сыграл 19 матчей за «Северсталь», в которых одержал девять побед с процентом отражённых бросков 90,3 и коэффициентом надежности 2,76.