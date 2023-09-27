Ротенберг: «Еще увидите совсем другую игру от Гальченюка в этом сезоне»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг на пресс-конференции после матча с «Сибирью» (3:0) прокомментировал игру Алекса Гальченюка.

— Алекс может играть намного лучше. Вы еще увидите совсем другую игру от него в этом сезоне. У него сумасшедший потенциал, как и у всей нашей команды. Нам только нужно работать, работать и еще раз работать. И нужна дисциплина, которую мы сегодня увидели, — сказал Ротенберг на пресс-конференции.

25 августа стало известно, что СКА подписал двухлетний контракт с Гальченюком.

Гальченюк выступал в НХЛ с 2013 года, он играл за «Монреаль», «Аризону», «Питтсбург», «Миннесоту», «Оттаву», «Торонто» и «Колорадо».