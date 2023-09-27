Ротенберг отреагировал на возможный переход Серебрякова в СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал информацию о возможном переходе голкипера «Адмирала» Серебрякова в петербургский клуб.
— Про Серебрякова нужно спрашивать тех, кто запустил новость про него в прессу. Мы сплетни не комментируем. Конечно, мы всегда будем рады иметь сильнейших игроков в СКА. Здесь больше решение самого Никиты. Нужно задать этот вопрос ему и тем, кто эти слухи запускает.
— Вы видите смысл в приобретении нового вратаря, учитывая, как сейчас играет Артемий Плешков?
— Знаете, когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, то в финале у них играл четвертый вратарь. Сезон длинный. К сожалению, мы не знаем, как будет складываться ситуация. Мы не можем играть только с одним вратарем. В «Ак Барсе» неспроста сейчас играет третий вратарь. Чтобы выиграть Кубок Гагарина нам нужно иметь, как минимум, двух сильных вратарей. Здесь надо все взвесить и проанализировать. Всегда решающий фактор — желание самого игрока.
СКА одержал четвертую победу подряд и прервал 4-матчевую выигрышную серию «Сибири».
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|27.09
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Сал. Юлаев – Трактор
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Куньлунь РС – Металлург Мг
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Локомотив – Автомобилист
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