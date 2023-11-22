Немировски — о дебюте Михалева: «Опыт Прохоркина очень помог ему»
Главный тренер «Сибири» Дэвид Немировски прокомментировал первую игру в КХЛ форварда Владимира Михалева.
22 ноября новосибирская команда обыграла «Сочи» (5:2) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ, а 18-летний Михалев забросил первую шайбу в карьере.
«Он провел только раскатку с нами сегодня утром. У нас был выходной вчера — мы прилетели очень рано утром, — приводит слова Немировски сайт клуба. — Поэтому его первая тренировка — короткая раскатка 20 минут. Я смотрел последние игры его и планировал поставить в состав. У нас такая ситуация в команде сейчас — травма Белоусова, он очень здорово играл в этом звене. Мы думали, что если вызывать молодого, то поставить туда, где он сможет использовать свои лучшие качества. Поэтому я решил поставить его к Прохоркину и Бутузову. Ну и опыт Прохоркина очень помог Михалеву, это было понятно даже утром на раскатке. Он очень помогает ему, готовил Владимира на игру. Следующую игру будет играть, а дальше все зависит от него самого. Все в его руках».
Михалев провел 22 игры в регулярном чемпионате МХЛ-2023/24 за фарм-клуб новосибирской команды «Сибирские снайперы» и набрал 21 (13+8) очко.
«Сибирь» в 34 матчах регулярного ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ-2023/24 набрала 35 очков и занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции.
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