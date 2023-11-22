«Автомобилист» — «Динамо» Минск: видеообзор матча КХЛ
«Автомобилист» и минское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.
Игра проходила в Екатеринбурге и завершилась победой гостей — 4:1.
Видео лучших моментов матча «Автомобилист» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Динамо» прервало серию из четырех поражений подряд и занимает седьмое место в Западной конференции. У команды 34 очка в 32 матчах. «Автомобилист» находится на шестой строчке «Востока» (40 баллов в 35 играх).
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|34
|22
|12
|48
|2
|Авангард
|33
|22
|11
|47
|3
|Лада
|34
|19
|15
|44
|4
|Ак Барс
|33
|19
|14
|40
|5
|Трактор
|33
|18
|15
|40
|6
|Автомобилист
|35
|18
|17
|40
|7
|Сал. Юлаев
|33
|19
|14
|39
|8
|Сибирь
|34
|15
|19
|35
|9
|Нефтехимик
|33
|14
|19
|33
|10
|Амур
|33
|13
|20
|32
|11
|Барыс
|34
|9
|25
|25
|12
|Адмирал
|31
|8
|23
|22
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Спартак
|34
|23
|11
|49
|2
|Динамо М
|33
|22
|11
|47
|3
|Локомотив
|32
|20
|12
|42
|4
|Торпедо
|33
|20
|13
|42
|5
|СКА
|32
|19
|13
|38
|6
|ЦСКА
|32
|17
|15
|36
|7
|Динамо Мн
|32
|15
|17
|34
|8
|Северсталь
|32
|14
|18
|33
|9
|Сочи
|34
|13
|21
|28
|10
|Витязь
|34
|12
|22
|28
|11
|Куньлунь РС
|36
|11
|25
|27
Результаты / календарь
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25.11
26.11
27.11
|22.11
|15:30
|
Сибирь – Сочи
|5 : 2
|22.11
|17:00
|
Автомобилист – Динамо Мн
|1 : 4
|22.11
|19:30
|
Северсталь – ЦСКА
|- : -
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