Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Проиграли сами себе. Первый период хорошо играли, сопернику практически не давали дышать. Второй период — глупейшее удаление при смене, и как подменилось все. В меньшинстве пропускали, в большинстве пропускали, в пустые ворота не забивали. Бывают такие игры, нужно пережить. Задача мужского коллектива — вылезти из всего этого с достоинством, когда голы даются с таким трудом, и в обороне не все гладко. Усталость у всех команд одинаковая, у нас наоборот коллектив молодой, мы должны быстрее восстанавливаться. Не идут микро-моменты, когда в обороне нужно себя преодолеть, в атаке забить этот «мусорный гол», мужской злости не хватает. У нас много игр, когда в одну шайбу проигрываем. Нам залетает, а мы не можем переломить», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Северсталь» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 14 очков в 15 матчах.