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7 октября, 22:43

Разин — о поражении «Спартаку»: «Не идут микро-моменты, мужской злости не хватает игрокам»

Разин рассказал, чего не хватило игрокам «Северстали» для победы над «Спартаком»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин прокомментировал поражение от «Спартака» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Проиграли сами себе. Первый период хорошо играли, сопернику практически не давали дышать. Второй период — глупейшее удаление при смене, и как подменилось все. В меньшинстве пропускали, в большинстве пропускали, в пустые ворота не забивали. Бывают такие игры, нужно пережить. Задача мужского коллектива — вылезти из всего этого с достоинством, когда голы даются с таким трудом, и в обороне не все гладко. Усталость у всех команд одинаковая, у нас наоборот коллектив молодой, мы должны быстрее восстанавливаться. Не идут микро-моменты, когда в обороне нужно себя преодолеть, в атаке забить этот «мусорный гол», мужской злости не хватает. У нас много игр, когда в одну шайбу проигрываем. Нам залетает, а мы не можем переломить», — приводит слова Разина сайт КХЛ.

«Северсталь» занимает 9-е место в Западной конференции, набрав 14 очков в 15 матчах.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/10/07/503502.html
КХЛ
ХК Северсталь
ХК Спартак (Москва)
Андрей Разин
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