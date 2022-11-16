Буцаев: «Какой-то груз висел над нами, но ребята молодцы, что в сложный момент проявили себя с лучшей стороны»
Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:1 ОТ).
«Какой-то груз висел над нами, но ребята молодцы, что в сложный момент проявили себя с лучшей стороны. И добились победы в хорошем матче, с хорошим соперником.
Мы понимали, что соперник — быстрая команда, которая все время играет в пас, стремится все время атаковать. Не просто так они много забивают и интересно играют. Мы нашли ключи, как противостоять этому. В первом периоде игра была равная, во втором — у нас было достаточно моментов, но хорошо сыграл вратарь соперника. Может, нам где-то не хватило хладнокровия. Пропустили гол в меньшинстве, большинство у нас сегодня не получилось. Потом уже все понимали, что рисковать не стоит, в третьем периоде играли больше по счету, чтобы не попасться на быструю атаку соперника.
Прошла только половина чемпионата, все понимают важность каждого матча. Сейчас нет принципиальных соперников, сейчас все матчи принципиальные», — приводит слова тренера сайт КХЛ.
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