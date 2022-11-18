Главный тренер «Северстали» Разин объявил о закрытии канала в социальной сети

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объявил о закрытии своего Telegram-канала. По словам специалиста, это связано с тем, что «команда не идет на том месте, где хочется видеть всем болельщикам».

Разин добавил, что ему необходимо сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него.

«Всем привет! Моя основная работа — главный тренер хоккейного клуба «Северсталь». К сожалению, команда не идет на том месте, где хочется видеть всем ее болельщикам, естественно и мне тоже. Нам в каждом поражении не хватает чуть-чуть. Я люблю повторять ребятам, чтобы они искали причины неудач не в других, а в себе. Также делаю и я.

Именно поэтому я закрываю свой канал. Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него.

Приятно было пообщаться, но приоритеты надо расставлять правильно. Все мои мысли теперь будут сосредоточены только на команде.

Всем удачи и здоровья!!! Берегите себя и своих близких", — написал тренер в своем Telegram-канале.

После 31 игры регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» набрала 31 очко и занимает 9-е место в Западной конференции.