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Сегодня, 09:05

Главный тренер «Северстали» Разин объявил о закрытии канала в социальной сети

Руслан Минаев
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объявил о закрытии своего Telegram-канала. По словам специалиста, это связано с тем, что «команда не идет на том месте, где хочется видеть всем болельщикам».

Разин добавил, что ему необходимо сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него.

«Всем привет! Моя основная работа — главный тренер хоккейного клуба «Северсталь». К сожалению, команда не идет на том месте, где хочется видеть всем ее болельщикам, естественно и мне тоже. Нам в каждом поражении не хватает чуть-чуть. Я люблю повторять ребятам, чтобы они искали причины неудач не в других, а в себе. Также делаю и я.

Именно поэтому я закрываю свой канал. Мне нужно больше сосредоточиться на хоккее, а не вокруг него.

Приятно было пообщаться, но приоритеты надо расставлять правильно. Все мои мысли теперь будут сосредоточены только на команде.

Всем удачи и здоровья!!! Берегите себя и своих близких", — написал тренер в своем Telegram-канале.

После 31 игры регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» набрала 31 очко и занимает 9-е место в Западной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Разин
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3 Локомотив 31 18 13 42
4 Торпедо 31 19 12 40
5 Динамо М 31 16 15 37
6 Витязь 31 14 17 34
7 Спартак 32 14 18 33
8 Динамо Мн 32 14 18 33
9 Северсталь 31 12 19 31
10 Куньлунь 33 12 21 27
11 Сочи 29 5 24 16
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2 Металлург 31 19 12 42
3 Сал. Юлаев 30 17 13 41
4 Адмирал 32 18 14 40
5 Сибирь 33 18 15 39
6 Авангард 31 17 14 37
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