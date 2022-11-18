Защитник Чудинов и нападающий Тарасов покидают «Ак Барс»

Как стало известно «СЭ», защитник Максим Чудинов и нападающий Даниил Тарасов покидают «Ак Барс».

На счету 32-летнего Чудинова одна голевая передача в семи матчах регулярного чемпионата КХЛ. У 31-летнего Тарасова — один гол в 11 играх.

Казанцы занимают седьмое место на Востоке после 30 матчей.