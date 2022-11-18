Михаил Кравец назначен главным тренером «Авангарда»

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Пресс-служба «Авангарда» сообщила, что Михаил Кравец назначен главным тренером клуба. Рашид Хабибулин стал генеральным менеджером команды.

Ранее Кравец тренировал клуб в статусе и.о. главного тренера после отставки Дмитрия Рябыкина в середине октября.

В активе омского клуба 37 очков, он занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.