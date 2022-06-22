Главный тренер сборной Италии Айрленд возглавит «Куньлунь»

По информации «СЭ», Грег Айрленд станет новым главным тренером «Куньлуня».

Ранее 56-летний канадский специалист возглавил сборную Италии и местный клуб «Больцано».

Напомним, что в минувшем сезоне с китайской командой работал тренер Айван Занатта.

В последние два года «Куньлунь» базировался в Мытищах из-за ограничений во время пандемии COVID-19. Сезон-2022/23 команда также проведет в Подмосковье.