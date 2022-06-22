Роман Вилл: «Не хотел бы возвращаться в КХЛ против своей воли»

Голкипер «Трактора» Роман Вилл прокомментировал ситуацию со своим контрактом с уральским клубом.

Ранее контракт чешского хоккеиста с российской командой был приостановлен на год.

«После окончания сезона у нас были сложные переговоры. Спасибо агенту, что смог все так организовать. В моем распоряжении год, чтобы найти способ избежать возвращения в КХЛ. Не хотел бы возвращаться туда против своей воли.

Мы с Лукашем Седлаком и Томашем Гикой сразу дали понять, что не хотим оставаться в Челябинске.

Я никого не осуждаю. Каждый принимает свое решение. У каждого свои причины. Но я не хотел оставаться в такой ситуации», — приводит слова Вилла iSport.cz.

В минувшем сезоне «Трактор» дошел до финала плей-офф Восточной конференции, в котором уступил в серии магнитогорскому «Металлургу» (1-4).