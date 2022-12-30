Козлов назвал причину поражения «Салавата Юлаева» от «Авангарда»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о поражении от «Авангарда» (2:3 Б) в матче КХЛ.
«Хорошее начало было с нашей стороны. Забили два гола. Во втором периоде после того, как не совсем удачно мы сыграли в большинстве, «Авангард» перехватил инициативу, забросил свои голы. В третьем периоде была, на мой взгляд, равная игра. Мы создавали моменты, у них была пара моментов. В овертайме были обоюдные моменты, опять же вратари с обеих сторон были хороши. В буллитной серии удачливее был «Авангард».
При 2:0 не было установки играть вторым номером. Там так получилось, что пару раз на нас накладывали смену на смену. «Авангард» воспользовался этим преимуществом, забил гол. Если учесть, что у нас много травмированных и много молодых парней играют на тех ролях, на которых они еще не играли, то одно очко, которое мы взяли, идет за два на данном этапе», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.
«Салават Юлаев» занимает пятое место на «Востоке» с 55 очками в 45 играх.
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