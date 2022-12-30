Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:02

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Брюквин привнес новую энергию в команду, рад за его прогресс»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Нашу команду с победой. Нам удалось сохранить концентрацию и внимание даже после пропущенной шайбы. Хотя не скажу, что она была курьезной. Это был хороший гол, но не совсем обычный. Рад за ребят и за команду, что после этого момента мы ни разу не оглянулись назад и продолжили играть в атакующий хоккей, когда были с шайбой. Мы играли против организованного и терпеливого соперника. Я рад, что мы такие матчи можем играть. Всех с Наступающим!

Почему не было Соркина? Это не усталость. Причина — он получил травму, в данный момент требовалось медицинское вмешательство. Он был готов, но мы решили не рисковать. Максим готовится к следующей игре. Игра Брюквина? Своим отношением к делу Володя показал отношение к хоккею, которое нам очень нравится. Он привнес новую энергию в команду, я рад за его прогресс. Это не сюрприз, это приятная новость. Все равно должно пройти время, чтобы новый игрок комфортно чувствовал себя в нашей команде. Но то, что он показывает на сегодняшний день, дает ему возможность выходить на большинство и в овертайме", — цитирует пресс-служба КХЛ Федорова.

ЦСКА занимает 3-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 61 очко. «Локомотив» располагается 2-й на строчке с 65 очками.

Источник: khl.ru
Владимир Брюквин
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК ЦСКА (Москва)
0
Читайте также
Овечкин отрывается от Хоу. Но его гол не спас «Вашингтон»
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леонтьев — о поражении от «Ак Барса»: «Немного не получилось — соперник был чуть точнее»

Козлов назвал причину поражения «Салавата Юлаева» от «Авангарда»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 46 35 11 74
2 Локомотив 46 29 17 65
3 ЦСКА 44 28 16 61
4 Торпедо 45 28 17 59
5 Динамо М 45 26 19 59
6 Спартак 46 21 25 49
7 Витязь 45 20 25 48
8 Северсталь 45 18 27 46
9 Динамо Мн 46 17 29 43
10 Куньлунь 46 16 30 36
11 Сочи 44 5 39 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 45 28 17 62
2 Металлург 45 27 18 60
3 Авангард 45 27 18 58
4 Сибирь 47 27 20 57
5 Сал. Юлаев 45 23 22 55
6 Адмирал 46 25 21 55
7 Ак Барс 45 22 23 51
8 Трактор 46 19 27 44
9 Барыс 45 20 25 43
10 Амур 44 18 26 42
11 Нефтехимик 45 19 26 41
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
25.12
26.12
27.12
28.12
29.12
30.12
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
3.01 10:00
Амур – Динамо Мн
 - : -
3.01 14:00
Барыс – Металлург
 - : -
3.01 15:00
Автомобилист – Авангард
 - : -
3.01 17:00
Торпедо – Сочи
 - : -
3.01 17:00
Витязь – Куньлунь
 - : -
3.01 17:00
ЦСКА – Динамо М
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости