Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Доволен командой, что не сдались и отыгрались»
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Доволен командой в том плане, что мы не сдались, отыгрались. В овертайме нам не повезло. Дроздов и Кадейкин сейчас проходят обследование. Утром будут результаты.
— Хотите взять Аймурзина на выезд?
— Будем думать и смотреть, кого брать.
— Что стоит поменять после этой игры?
— Надо отталкиваться от своей игры, много менять не надо.
— Что надо сделать команде сейчас? Надо мотивировать?
— Вы видели глаза ребята? Все горели. Мотивация не актуальна. Подготовка будет завтра в самолете.
— Не кажется вам, что молодые игроки не показывают тот уровень, который от них ждали?
— Посмотрите на этих ребят — звери! А с чего они начинали? На них скептически смотрели. Пацаны сейчас бьются, результат не сразу будет. Они первый полноценный сезон проводят
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|3 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|2 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|- : -
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|- : -