Нападающий «Салавата Юлаева» Пустозеров: «Тяжелый матч с «Адмиралом», мы неудачно начали»

Нападающий «Салавата Юлаева» Алексей Пустозеров прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ, 2-3) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Тяжелый матч, очень эмоциональный. Неудачно начали, на обстоятельства нет смысл смотреть, было там удаление или нет, офсайд или нет. Вернулись в игру, неплохо действовали. Проиграли, но ничего страшного, еще есть игра. Если ты работал, ты перевернешь фортуну в свою сторону. Серия до четырех побед, я верю, что мы вернемся в Уфу и все будет хорошо.

— Нет чувства огромной несправедливости, что ты играешь, играешь, а у соперника залетает что-то невнятное в овертайме?

— Это большой спорт, здесь нет месту обидам. Оправдываться тем, что что-то такое залетело... Такие мелочи надо исправлять, надо работать и не опускать руки. Серебряков отличный вратарь, но он не безупречен, можно найти к нему ключи. Они не должны думать, что уже выиграли. Мы перевернем, выиграем, вообще без разницы.

— Какие вещи вы подтянули, чтобы сделать первый в истории клуба камбэк с 0:3 в плей-офф?

— Я горжусь, как команда вела себя в раздевалке, все подбадривали друг друга. Нет равнодушных, все верят. Я был уверен, что мы выиграем сегодня, потому что видел страсть в глазах каждого из парней. Не получилось, но все можно перевернуть. Главное, чтобы эта страсть была переведена на следующий матч.

Счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Адмирала». Следующий матч между командами пройдет 11 марта во Владивостоке.