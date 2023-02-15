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Сегодня, 21:21

Козлов: «Победа над «Авангардом» — заслуга всей команды»

Мария Гусева
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший был матч с нашей стороны. В начале матча «Авангард» хорошо атаковал, хорошие были позиционные атаки. Андрей Кареев сделал ключевые сэйвы, вся команда сегодня сыграла хорошо — как в атаке, так и в обороне. Была видна нацеленность на работу, на выигранные единоборства. Хочу отметить тройку Картаева, которая сегодня создала два гола. «Авангард» — хорошая команда. То, что мы выиграли, заслуга всей команды, но я бы не сказал, что «Авангард» — удобная команда для нас», — цитирует пресс-служба КХЛ Козлова.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока» (79 очков). «Авангард» опустился на шестую строчку (77 очков).

Источник: khl.ru
Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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