Козлов: «Победа над «Авангардом» — заслуга всей команды»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хороший был матч с нашей стороны. В начале матча «Авангард» хорошо атаковал, хорошие были позиционные атаки. Андрей Кареев сделал ключевые сэйвы, вся команда сегодня сыграла хорошо — как в атаке, так и в обороне. Была видна нацеленность на работу, на выигранные единоборства. Хочу отметить тройку Картаева, которая сегодня создала два гола. «Авангард» — хорошая команда. То, что мы выиграли, заслуга всей команды, но я бы не сказал, что «Авангард» — удобная команда для нас», — цитирует пресс-служба КХЛ Козлова.

«Салават Юлаев» одержал пятую победу подряд и поднялся на второе место в турнирной таблице «Востока» (79 очков). «Авангард» опустился на шестую строчку (77 очков).