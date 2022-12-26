Вудкрофт — о матче с «Нефтехимиком»: «Все сфокусированы, надо побеждать»
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился ожиданиями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».
— Раскатка прошла хорошо, парни собраны, сфокусированы. Есть хорошая атмосфера и энергия, все сфокусированы. Надо побеждать вечером, — цитирует пресс-служба клуба тренера.
— Что нужно поправить в игре, чтобы одержать победу?
— Хочу сказать, что игроки знают, что делать. Хоккеистам нужно забрасывать, находить возможность отправлять шайбу в ворота. Если посмотреть статистику, то мы создаем очень много моментов, много бросаем, но не удается забить. Не хватает реализации. Надо больше хладнокровия и желания. Очень важно реализовывать свои голевые шансы. И находить возможность создавать их еще больше. Также важно сыграть строго в защите, делать правильные вещи в своей зоне.
Матч «Динамо» Минск — «Нефтехимик» пройдет сегодня, 26 декабря в 19.10 (мск).
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|14
|60
|2
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|52
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|22
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|52
|6
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|20
|51
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|Ак Барс
|43
|21
|22
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|8
|Барыс
|43
|19
|24
|41
|9
|Амур
|41
|17
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|40
|10
|Трактор
|43
|16
|27
|38
|11
|Нефтехимик
|42
|17
|25
|37
|26.12
|16:30
|
Авангард – Барыс
|- : -
|26.12
|17:00
|
Металлург – Трактор
|- : -
|26.12
|17:00
|
Сал. Юлаев – Автомобилист
|- : -
|26.12
|19:00
|
Куньлунь – Торпедо
|- : -
|26.12
|19:00
|
Северсталь – Витязь
|- : -
|26.12
|19:10
|
Динамо Мн – Нефтехимик
|- : -
|26.12
|19:30
|
Локомотив – Спартак
|- : -
|26.12
|19:30
|
ЦСКА – Динамо М
|- : -