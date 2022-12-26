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Сегодня, 12:17

Кульбаков, Миронов, Хайруллин и Фирстов стали лучшими игроками 16-й недели КХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комиссия по определению лучших хоккеистов КХЛ на основании статистических данных выступлений игроков определила лауреатов 16-й недели турнира в четырех номинациях.

Лучшим вратарем признан Иван Кульбаков («Торпедо»), одержавший три победы в трех матчах недели. По воротам Кульбакова был нанесен 91 бросок (30,3 в среднем за игру), из которых он отразил 96,70 процентов. Коэффициент надежности составил 0,98.

Лучшим защитником признан Андрей Миронов («Динамо» Москва), набравший 4 (3+1) очка в трех матчах недели. Защитник не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». На его счету также четыре силовых приема, пять заблокированных бросков и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим признан Марат Хайруллин (СКА), набравший 4 (4+0) очка в трех матчах недели. Форвард не завершил ни одну из встреч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+4». В матчах с «Витязем» и «Спартаком» Хайруллин сделал дубли.

Лучшим новичком признан Владислав Фирстов («Торпедо»), набравший 3 (1+2) очка в трех матчах недели. В игре с «Витязем» (4:0) Фирстов стал автором победной шайбы, на его счету также пять силовых приемов и один заблокированный бросок. Фирстов стал пятым игроком «Торпедо», признанным лучшим новичком по итогам недели в сезоне-2022/23.

Андрей Миронов
Марат Хайруллин
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК СКА
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Западная конференция И В П О
1 СКА 44 35 9 73
2 Локомотив 43 27 16 60
3 ЦСКА 41 26 15 57
4 Торпедо 42 26 16 55
5 Динамо М 43 24 19 55
6 Спартак 43 20 23 46
7 Витязь 43 18 25 44
8 Динамо Мн 43 17 26 42
9 Северсталь 42 16 26 42
10 Куньлунь 44 16 28 36
11 Сочи 42 5 37 18
Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 42 28 14 60
2 Металлург 42 26 16 57
3 Сибирь 45 26 19 55
4 Авангард 42 24 18 52
5 Сал. Юлаев 42 22 20 52
6 Адмирал 43 23 20 51
7 Ак Барс 43 21 22 49
8 Барыс 43 19 24 41
9 Амур 41 17 24 40
10 Трактор 43 16 27 38
11 Нефтехимик 42 17 25 37
Результаты / календарь
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30.12
3.01
26.12 16:30
Авангард – Барыс
 - : -
26.12 17:00
Металлург – Трактор
 - : -
26.12 17:00
Сал. Юлаев – Автомобилист
 - : -
26.12 19:00
Куньлунь – Торпедо
 - : -
26.12 19:00
Северсталь – Витязь
 - : -
26.12 19:10
Динамо Мн – Нефтехимик
 - : -
26.12 19:30
Локомотив – Спартак
 - : -
26.12 19:30
ЦСКА – Динамо М
 - : -
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